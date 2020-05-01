Житель Бурятии на угнанном автомобиле попал в ДТП









30 апреля в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение об угоне автомобиля УАЗ. 69-летний местный житель сообщил, что оставил транспортное средство с ключами возле дома. Ущерб составил 250 тысяч рублей.Сотрудниками ГИБДД в двух километрах от села Уро обнаружен угнанный автомобиль с повреждениями после ДТП.По горячим следам подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 21-летний сельчанин. Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности за кражу.По словам злоумышленника, на чужой машине он хотел покататься.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.