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В Улан-Удэ капремонт кровли школы №42 обойдётся в 14,3 млн. рублей

В Улан-Удэ капремонт кровли школы №42 обойдётся в 14,3 млн. рублей
Общество,  Фото:Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
Ремонтные работы уже начались

Наряду с капитальным ремонтом кровли в школе проведут сопутствующие работы по отделке потолков в кабинетах третьего этажа, обновят электрику, а также установят пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Школа № 42 была открыта в 1936 году как железнодорожная школа № 68. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался эвакогоспиталь № 943, поэтому здание школы является памятником истории и культуры регионального значения. Разрешение на производство работ выдал комитет государственной охраны объектов культурного наследия.

На сегодня строители полностью демонтировали шиферное покрытие и обрешётку, очистили чердачное перекрытие от шлакового утеплителя, заменили и отремонтировали стропильную систему кровли. Ведутся работы по укладке обрешётки с устройством фальцевого покрытия кровли, замене и усилению балок и ремонту кирпичных каналов вентиляции.

- Мы шифер меняем на фальцевую кровлю, так как исторически сложилось, что там была фальцевая кровля. Кроме этого, меняем старый утеплитель на новый. Раньше был засыпан шлак, который сейчас потерял все свои свойства, нёс большую нагрузку. Также протекала кровля, и балки приходили в негодность. Поэтому предусмотрена замена 26 балок и ремонт 14-ти балок, — сообщил директор хозяйственно-эксплуатационной группы комитета по образованию Улан-Удэ Зана Тумуров.


Строители отмечают, что фальцевая кровля не предполагает необходимости в отверстиях для крепежа, которые, расширяясь при температурных перепадах, могут стать причиной протекания. Также фальцевые кровли являются надёжным и долговечным материалом.

Общая стоимость капитального ремонта кровли составила более 14,3 млн. рублей, которые были предусмотрены в городском бюджете. Капитальный ремонт планируют завершить к 30 мая. Подрядчиком является ООО «СК ФАСАД».

В школе обучается 998 детей и работает 45 учителей. С 2009 года школа имеет статус инновационной экспериментальной площадки федерального уровня по организации предпрофильной и профильной подготовки учащихся с образовательными центрами «Школьный университет» и НОУ «Открытый молодежный университет» (г. Томск) по реализации программ с применением электронного оборудования и дистанционных образовательных технологий, сообщили в городском комитете по образованию.


ремонт школы
 
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