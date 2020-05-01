Читинка украла все деньги пенсионера

Гостья нашла тайник на балконе



В четверг в полицию обратился 83-летний житель Читы. Он сообщил, что неизвестные с тайника стащили все его сбережения – 38 тысяч рублей.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что деньги потерпевший хранил в тайнике на балконе. Однако пояснить, когда они пропали, он не смог. Выяснилось, что накануне в гостях у мужчины была его давняя знакомая со своей приятельницей, которая несколько раз выходила на балкон.



Полицейские установили их личности, местонахождение и доставили в отдел полиции. Одна из женщин, 48-летняя читинка, призналась в краже.



В отношении ранее неоднократно судимой за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



