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Читинка украла все деньги пенсионера

Читинка украла все деньги пенсионера
Общество,  Фото:pixabay.com
Гостья нашла тайник на балконе

В четверг в полицию обратился 83-летний житель Читы. Он сообщил, что неизвестные с тайника стащили все его сбережения – 38 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что деньги потерпевший хранил в тайнике на балконе. Однако пояснить, когда они пропали, он не смог. Выяснилось, что накануне в гостях у мужчины была его давняя знакомая со своей приятельницей, которая несколько раз выходила на балкон.

Полицейские установили их личности, местонахождение и доставили в отдел полиции. Одна из женщин, 48-летняя читинка, призналась в краже.

В отношении ранее неоднократно судимой за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности возбуждено уголовное дело. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража Чита
 
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