В Иркутской зоогалерее выхаживают новорождённого бельчонка

Позавчера поздно вечером в Иркутскую зоогалерею с 16 км Байкальского тракта позвонила девушка и сказала, что нашла на земле детёныша белки. Здесь этих зверьков часто видят. Вскоре малыша доставили в зоопарк.
- Не прошло и часа, как это переохлаждённое чудо (действительно совсем маленький бельчонок), оказалось у нас. За такие миленькие 40 граммов предстоит побороться, будет не одна бессонная ночь, - написали сотрудники организации.
В комментариях они рассказали, что ночь прошла спокойно, почки бельчонка заработали. За них переживают больше всего, поскольку обычно именно почти выходят из строя после подобного переохлаждения. Также решается вопрос с питанием зверька.
Накануне сотрудники «Молодёжка ОНФ» привезли специальное молоко (заменитель кошачьего).
Вероятно, малыша потеряла мама-белка, когда меняла гнездо. Они часто меняют место и, скорее всего, бельчонок просто выпал, а мать не смогла его найти.