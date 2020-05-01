В Иркутской зоогалерее выхаживают новорождённого бельчонка

















Вероятно, малыша потеряла мама-белка, когда меняла гнездо. Они часто меняют место и, скорее всего, бельчонок просто выпал, а мать не смогла его найти.

Позавчера поздно вечером в Иркутскую зоогалерею с 16 км Байкальского тракта позвонила девушка и сказала, что нашла на земле детёныша белки. Здесь этих зверьков часто видят. Вскоре малыша доставили в зоопарк.- Не прошло и часа, как это переохлаждённое чудо (действительно совсем маленький бельчонок), оказалось у нас. За такие миленькие 40 граммов предстоит побороться, будет не одна бессонная ночь, - написали сотрудники организации.В комментариях они рассказали, что ночь прошла спокойно, почки бельчонка заработали. За них переживают больше всего, поскольку обычно именно почти выходят из строя после подобного переохлаждения. Также решается вопрос с питанием зверька.Накануне сотрудники «Молодёжка ОНФ» привезли специальное молоко (заменитель кошачьего).