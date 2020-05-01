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В Иркутской зоогалерее выхаживают новорождённого бельчонка

В Иркутской зоогалерее выхаживают новорождённого бельчонка
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Малыша случайно нашли местные жители

Позавчера поздно вечером в Иркутскую зоогалерею с 16 км Байкальского тракта позвонила девушка и сказала, что нашла на земле детёныша белки. Здесь этих зверьков часто видят. Вскоре малыша доставили в зоопарк.

- Не прошло и часа, как это переохлаждённое чудо (действительно совсем маленький бельчонок), оказалось у нас. За такие миленькие 40 граммов предстоит побороться, будет не одна бессонная ночь, - написали сотрудники организации.

В комментариях они рассказали, что ночь прошла спокойно, почки бельчонка заработали. За них переживают больше всего, поскольку обычно именно почти выходят из строя после подобного переохлаждения. Также решается вопрос с питанием зверька.

Накануне сотрудники «Молодёжка ОНФ» привезли специальное молоко (заменитель кошачьего).

Вероятно, малыша потеряла мама-белка, когда меняла гнездо. Они часто меняют место и, скорее всего, бельчонок просто выпал, а мать не смогла его найти.





Иркутск животные
 
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