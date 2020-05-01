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На майские праздники в Бурятии усилят работу мобильных групп

На майские праздники в Бурятии усилят работу мобильных групп
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушителям самоизоляции грозит штраф

Сейчас в районах Бурятии и Улан-Удэ работают 68 мобильных групп. На майские праздники их работа будет усилена.

- Если человек нарушит предписания самоизоляции, то может быть оштрафован в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Наказание для физлиц за невыполнение правил поведения при ЧС или её угрозе – как предупреждение, так и штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу штраф будет выше.
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