На майские праздники в Бурятии усилят работу мобильных групп

Нарушителям самоизоляции грозит штраф



Сейчас в районах Бурятии и Улан-Удэ работают 68 мобильных групп. На майские праздники их работа будет усилена.



- Если человек нарушит предписания самоизоляции, то может быть оштрафован в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, - сообщили в пресс-службе республиканского правительства.



Наказание для физлиц за невыполнение правил поведения при ЧС или её угрозе – как предупреждение, так и штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении или причинении вреда здоровью человека или имуществу штраф будет выше.

