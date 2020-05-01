1 и 9 мая в Бурятии не будут работать почтовые отделения

Стал известен график работы почты России в Бурятии в праздничные дни
1 и 9 мая отделения почтовой связи Бурятии не работают. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.
4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.
2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.
Доставка пенсий и пособий будет осуществляться почтальонами на дом по графику.
Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, сообщили в пресс-службе УФПС по Бурятии.
Работы уже начались
Стал известен график работы почты России в Бурятии в праздничные дни
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