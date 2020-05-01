1 и 9 мая в Бурятии не будут работать почтовые отделения



1 и 9 мая отделения почтовой связи Бурятии не работают. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.



4 и 11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.



Доставка пенсий и пособий будет осуществляться почтальонами на дом по графику.



Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании, сообщили в пресс-службе УФПС по Бурятии.

