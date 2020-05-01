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Жительница Бурятии вычислила воров по смс-сообщениям

Жительница Бурятии вычислила воров по смс-сообщениям
Общество,  Фото:Росгвардия Бурятии
Злоумышленники купили на деньги пенсионерки алкоголь и продукты

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже. 

На днях в полицию посёлка Каменск Кабанского района поступило сообщение о краже банковской карты. Потерпевшая рассказала, что неизвестные совершают покупки. По смс-сообщению потерпевшая поняла, что операция совершена в торговом магазине в центре посёлка, и сообщила адрес.

Прибывшие на место росгвардейцы и правоохранители на выходе из продуктового магазина задержали подозреваемых – двух женщин, которые купили алкоголь и продукты питания на сумму более 700 рублей.

Установлено, что женщин попросил совершить покупки общий знакомый, который также был задержан и доставлен в отдел полиции.

- Задержанный, 49-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в отделе полиции сознался, что путём свободного доступа проник в дом 69-летней пенсионерки и совершил кражу банковской карты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 К РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.
Росгвардия кража
 
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