Жительница Бурятии вычислила воров по смс-сообщениям





На днях в полицию посёлка Каменск Кабанского района поступило сообщение о краже банковской карты. Потерпевшая рассказала, что неизвестные совершают покупки. По смс-сообщению потерпевшая поняла, что операция совершена в торговом магазине в центре посёлка, и сообщила адрес.



Прибывшие на место росгвардейцы и правоохранители на выходе из продуктового магазина задержали подозреваемых – двух женщин, которые купили алкоголь и продукты питания на сумму более 700 рублей.



Установлено, что женщин попросил совершить покупки общий знакомый, который также был задержан и доставлен в отдел полиции.



- Задержанный, 49-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в отделе полиции сознался, что путём свободного доступа проник в дом 69-летней пенсионерки и совершил кражу банковской карты, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 К РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.



В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже.