В Бурятии число случаев заболевания коронавирусом выросло до 325

Только за прошедшие сутки выявили 28 новых больных COVID-2019
По информации республиканского оперштаба, на 8 утра 1 мая в Бурятии зарегистрировано 325 лабораторно подтверждённых в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Число случаев заражения за сутки выросло на 28, накануне сообщалось о 297 случаях.
В эту статистику также входят 94 человека, которые успешно завершили лечение и выписались из больницы, в том числе 6 человек за последние сутки. Скончались 4 пожилых пациентки с коронавирусом.
На сегодня в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 216 больных, из них 18 детей, в том числе 3 детей с внебольничной пневмонией. На данный момент осуществляется госпитализация 11 заболевших.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1084 человек, все лабораторно обследованы, - уточнили в оперштабе.
Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 307 485 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы находятся 4 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, из них 1 больной на ИВЛ. В отделении реанимации в госпитале на Солнечной находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, больных COVID-19 на аппарате ИВЛ нет.
В четырёх обсерваторах на сегодняшнее утро находится 135 человек, в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 57 чел., в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 29 чел., в ЦВМ – 26 чел., Оранж Хаус - 23, Горячинск - 0.
В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и 5 медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 2067 человек, с нарастающим итогом – 32 782 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 345 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 19484 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
В Бурятии число случаев заболевания коронавирусом выросло до 325
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