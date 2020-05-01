Бурятия получила около 400 тысяч масок для медиков

Ежедневно в Бурятию поступают средства индивидуальной защиты для медработников. Накануне в республику поступило 366 тысяч масок. На средства республиканского бюджета было приобретено 66 тысяч масок, на покупку ещё 300 тысяч масок спонсорские средства направила Медицинская палата Бурятии.
– В настоящее время заключены договора на приобретение всего спектра средств индивидуальной защиты: масок, очков, одноразовых и многоразовых комбинезонов, противочумных костюмов. Практически каждый день мы получаем груз и централизованно выдаём через специалистов Территориального центра медицины катастроф, – рассказал главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Ярослав Шубин.
Средства индивидуальной защиты получают все медицинские организации, участвующие в предупреждении и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции: городские поликлиники, диспансеры, стационары, центральные районные больницы, сообщили в пресс-службе республиканского минздрава.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии призывают носить маски в общественных местах.