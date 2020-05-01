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В праздничные выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев

В праздничные выходные в Улан-Удэ на линию выйдут 26 трамваев
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 1-5 мая

В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ сообщили график движения общественного транспорта на выходные дни, 1-5 мая.

МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 26 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-19 мин., в «непиковое» время - 19-26 мин.

МУП «Городские маршруты»: движение 13 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику выходного дня.

Частные перевозчики:

- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 15-30 мин., в «непиковое» время - 30-60 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:00.
- по маршруту № 28 отправление автобуса в 6:30 с Первого поля, в 7:30 из мкрн Сокол.

Работа маршрутов № 51, 54, 80 приостановлена.

Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.

По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
общественный транспорт
 
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