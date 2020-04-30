Современные гаджеты на страже здоровья и домашнего ухода







В результате были использованы все 8 насадок, и самыми предпочтительными для меня оказались две из них – для антицеллюлитного массажа, а также общего массажа.



Первая – для борьбы с целлюлитом – была мною оценена на пять. Спустя несколько дней после регулярного массажа кожа стала более упругой и гладкой. Что касается качественного результата в борьбе с «апельсиновой коркой», то всё зависит, судя по всему, от длительности применения устройства.









































Сейчас так хочется и дальше поддерживать свою форму, а также хорошее состояние здоровья в целом – к примеру, снимать усталость и боль в мышцах после рабочего дня. Ведь многие сейчас трудятся удалённо: дома. Но как быть, когда фитнес-залы сейчас недоступны, а поход к массажисту невозможен? Жительница Улан-Удэ Виктория решила протестировать различные массажёры и беговую дорожку от компании Yamaguchi, давно зарекомендовавшей себя на рынке. «Байкал-Daily» представляет обзор горожанки.В первую очередь, я решила остановить свой выбор на массажёре для тела: о пользе массажа, наверное, говорить излишне. И если походы в салон в обычной жизни всегда влетают в копеечку, то покупка и дальнейшее регулярное использование этого устройства выглядит выгодной и заманчивой инвестицией в своё здоровье. Итак, я выбрала инновационный массажёр для тела Yugana – привлекло, что он беспроводной, и можно сделать сеанс релакса в любом удобном для этого месте. Плюс, с помощью удлинённой ручки (30 см) можно свободно провести сеанс без посторонней помощи и устроить, к примеру, своей спине «праздник».Согласно характеристике оборудования, «он легко и быстро снимает напряжение и усталость в спине, шее, ногах и руках, помогает улучшить кровообращение, уменьшает проявления целлюлита». Прямо то, что доктор прописал. У меня после долгого рабочего дня за компьютером болит шея и спина. К тому же, с целлюлитом я борюсь давно.Сам же процесс я превратила в сплошное удовольствие – сеансы массажа я делала после душа, затем наносила полезные для моей кожи, ароматные средства. В общем, советую.Что касается насадки для общего массажа, то к нему тоже претензий нет. Я использовала массажёр несколько раз в день, когда появлялась свободная минутка в плотном графике. И каждый раз – под конец дня - я не чувствовала боли в спине, шее и была способна выполнить ещё несколько рабочих задач. Любой человек может в принципе подобрать комфортную для него частоту применения аппарата и оценить его возможности.Поехали дальше. В каталоге компании есть массажёр для глаз. Очень актуальная вещь – огромное количество людей работают, общаются с помощью компьютера, планшетов. И в конце трудового дня нагрузка даёт о себе знать болью в голове и глазах.Массажёр Axiom Eye оказался для меня идеальным вариантом, чтобы снять усталость с глазных мышц: после его применения я ощущала себя отдохнувшей, накопленное напряжение спадало.Специалисты компании сообщают, что в «Axiom Eye встроены 2 магнита, при помощи которых он формирует статическое магнитное поле, воздействие же электромагнитного поля положительно сказывается на регенерации клеток и обмене веществ внутри них». Таким образом, я убивала двух зайцев сразу – расслаблялась и омолаживалась.Также он удобен для использования. Массажёр выглядит как очки-маска, которые надеваются на голову. Нужно просто отрегулировать ремешок и включить нужный режим на выбор: sleep – аккуратный и нежный массаж (производители уверяют, что при таком режиме можно даже вздремнуть), medium – обычный массаж, и hard – интенсивный и сильный массаж. Спойлер – при двух последних режимах звучат приятные звуки природы.Бонус – аппарат легко помещается в сумку, в комплекте есть чехол для хранения. Можно брать его с собой в путешествия, на работу: разумеется, когда режим самоизоляции пройдёт.Следующий массажёр, на который я обратила своё внимание - это массажёр для тела Yamaguchi Yoki. Он устроен как воротник.В аннотации написано: «фиксатор для правильного положения шеи и эластичные ролики из каучука обеспечивают максимальный комфорт и приятные прикосновения. Техника деликатного пощипывания позволяет мгновенно устранить зажатость мышц и болезненный синдром, превращая каждый сеанс массажа в настоящее удовольствие».Здесь две автоматические программы, 3 уровня интенсивности массажного воздействия и таймер – 15 минут. Можно менять направление вращения роликов.Спустя 15 минут после массажа я почувствовала, что боль в мышцах отпускает, ролики массажёра, как мне показалось, хорошо справились с задачей – имитацией рук настоящего специалиста. Плюс ко всему, не надо было ничего держать в руках, чтобы массажёр работал: просто расположить аппарат на шее и включить его.Несомненным плюсом в этом случае является то, что устройство можно использовать для массажа поясницы. Также Yamaguchi Yoki можно использовать для массажа в области бёдер. На сайте компании говорится, что применение устройства поможет «нормализовать питание тканей, ускорит метаболические процессы в них и улучшит расщепление подкожных жиров».Насчёт лишнего веса и подкожных жиров не знаю (устройство использовалось в течение короткого периода времени), но массажёр отлично снял навалившуюся за день тяжесть с поясницы, ног и послужил приятному завершению вечера.На работу чудодейственный «воротник» вряд ли возьмешь, но массажёр можно использовать в домашних условиях, в машине или в командировках.Не смогла пройти я мимо массажёра для ног Axiom Feet.Разработчики отмечают, что устройство делает растирающий и разминающий массаж. «Такой массаж улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, что помогает укрепить сосуды, избавиться от тяжести, боли», рассказывают они на сайте.Главное при сеансе – это удобно сесть, выбрать режим (панель управления удобна и проста для понимания), отрегулировать прогрев и скорость вращения роликов и просто… отдохнуть. Что могу сказать в итоге? Ролики приятно прорабатывали при сеансе пятки и икры, а мягкие массажные подушки работали на расслабление мышц.Итак, после массажа исчезло ощущение отечности (это особенно актуально в тёплое время года), а ноги заметно «отдохнули» - как будто прошлись по мягкой траве или песку. Однозначно, лайк массажёру.Правда, пользоваться им придётся дома: весит он 18 кг, взять его с собой куда-то не получится.Покупать велотренажёр в условиях комфортной для меня, двухкомнатной квартиры себе дороже – он будет съедать заветные квадраты. Анализируя продукцию японской компании, я обратила внимание на беговую дорожку Yamaguchi Runway Pro-X, точнее на её безупречный дизайн и толщину. Толщину, как у обычной книги – 4,7 см. То есть получалось, что она не будет занимать много места, и её можно при необходимости убрать в укромное место (поручень у дорожки складной). Было решено, эксперименту быть!Итак, беговая дорожка запускается автоматически – с трёх шагов. Встроенные инфракрасные датчики точно определяют положение на тренажере. Регулировать скорость можно без панели управления на поручне – с помощью своего шага. Но если всё-таки захочется задать себе нужный темп, то можно использовать пульт или кнопки на поручне.Тут есть два режима работы – ручной и автоматический, устройство можно при необходимости сразу остановить. Результаты же тренировки высвечиваются на дисплее. Хороший бонус: дорожку можно легко перемещать по дому – если вдруг надоест вид из окна, можно просто перекатить её в другую комнату, к телевизору или к другому окну (здесь есть с одной стороны – ручка, с другой - колесики).В целом, дорожка мне понравилась, она компактная, удобная, легко заменяет спортивный тренажёр. Развить же на ней большую скорость нельзя – только до 8 км в час. Зато это идеально подходит для утренней и вечерней тренировок, чтобы держать себя в тонусе и хорошо выглядеть.Устройство радует глаз: оно выполнено в лучших традициях минимализма и практичности: конструкция выполнена из авиационного алюминия, что обеспечивает её надежность. Как сообщают сотрудники компании, «улучшенная (двойная) система амортизации создает комфорт и безопасность во время занятий: способствует снижению нагрузки на суставы ног и позвоночник, улучшая плавность хода».Подытожу, что все устройства компании достойно прошли тестирование и, похоже, могут послужить хорошей альтернативой походам к массажистам, в спортзал в условиях самоизоляции, а в будущем – в условиях просто большой рабочей занятости.Сайт компании - https://www.yamaguchi.ru/.Номера телефонов для заказа и доставки товаров – 8951-622-22-50, 180-155.Доставка бесплатная.