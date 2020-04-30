На въездах в Иркутскую область начнут проверять электронные пропуска

Все въезжающие и выезжающие за пределы региона на автомобильном транспорте должны оформить цифровой пропуск



В Иркутской области с 1 мая на автомобильных въездах будут проверять электронные пропуска. Об этом сегодня рассказал заместитель министра экономического развития региона Евгений Васиченко. Меры предпринимаются в условиях эпидемии коронавируса для снижения распространения инфекции, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



- C 1 мая в Иркутской области вводится следующее правило: все въезжающие и выезжающие за пределы региона на автомобильном транспорте должны оформить цифровой пропуск. Это можно сделать следующими способами – с помощью мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», установив его на свой телефон, либо на едином портале государственных услуг Российской Федерации по адресу https://propusk.gosuslugi.ru/, - сообщил Евгений Васиченко.



Посты ГИБДД, на которых будет проходить проверка пропусков, расположены в Тайшетском и Слюдянском районах.



Пропуск можно распечатать либо сохранить QR-код на мобильном устройстве. В том случае, если у человека нет технической возможности самостоятельно оформить электронный пропуск, это можно будет сделать на постах ГИБДД, которые действуют на западной и восточной границах региона. При отсутствии пропуска человека ожидает административное наказание. Причина невыдачи или аннулирования пропуска – внесение заведомо ложных сведений.



Как отметил Евгений Васиченко, организации могут оформить пропуска на своих сотрудников.

