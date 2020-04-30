Дорожные разметки обновляют на дорогах с высокой интенсивностью движения
В столице Бурятии дорожники «освежают» осевые линии дорог и пешеходные переходы. Для этого используется как специальная краска, так и термопластик. Общий объем работ на этот год составляет 16 тыс 900 м2 разметки.
- Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения на наиболее загруженных городских дорогах. Все работы, согласно контракту, проводит подрядная организация «Дорстройснаб», - сообщили в управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ.
На обновление дорожной разметки из муниципального бюджета выделено более 9,5 млн рублей. По контракту все работы должны быть завершены до 1 сентября.
Линии дорог и пешеходные переходы уже обновлены с помощью краски на ул. Борсоева, ул. Кабанская, ул. Дорожная, ул. Иволгинская, ул. Бабушкина, ул. Терешковой, ул. Боевая, на пр. Автомобилистов, ул. Ботаническая, ул. Лимонова, ул. Солнечная, ул. Мокрова, пр. Строителей и др. Теперь подрядчику предстоит нанести термопластик на пешеходные переходы: в местах концентрации ДТП, с высокой интенсивностью движения и около школ.
В Улан-Удэ на дорогах используют краску термопластик
Общество, Фото:
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