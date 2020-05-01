В республике местами дождь и мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 мая по республике местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём по юго-западу и южному берегу Байкала умеренные осадки.
Ветер северо-западный 8-13, местами до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 тепла, местами до 3 мороза, днём 18-23, местами 8-13 тепла.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10, днём 20-22 тепла.
Май в Бурятии начнётся с непогды
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