В Иркутской области продлён и усилен режим самоизоляции

Соответствующие изменения в указ подписал врио губернатора Игорь Кобзев



Сегодня, 30 апреля, в Иркутской области на заседании оперативного штаба принято решение об ужесточении ограничений в период майских праздников. Соответствующие изменения в указ подписал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства региона.



Главы муниципальных образований Иркутской области и представители медицинского сообщества высказались за усиление режима самоизоляции.



- На утро сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 129 заболевших. У нас пошёл резкий рост! Уровень самоизоляции в Иркутске – рекордно низкий. Обращаюсь к жителям области: сибиряки – люди с твёрдым характером, стойкие, терпеливые, сознательные, нужно ещё немного потерпеть, проявить самодисциплину. Мы сейчас ходим по лезвию, - сказал Игорь Кобзев.



Члены оперативного штаба приняли решение об ограничении работы торговых точек. С 1 по 11 мая будут функционировать магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптеки. Работа торговых центров и торговых домов (за исключением продуктовых магазинов и аптек) в этот период не рекомендована. Арендодатели и арендаторы за это время должны не только провести дезинфекцию, но и оформить все договорные отношения по противопожарной защите.



Кроме того, Игорь Кобзев призвал жителей региона, уехавших на дачи, оставаться там до конца праздников, не подвергать риску себя и близких из-за частых передвижений и контактов.



- Если же вы остаётесь в городе, то соблюдение социальной дистанции в общественных местах – обязательное условие. Без необходимости не стоит находиться в местах разрешённой торговли. Контроль выполнения санитарных норм остаётся за муниципалитетами, но бизнес тоже должен проявить ответственность, - напомнил врио губернатора.



Также с 1 по 11 мая будет усилен контроль за гражданами, пребывающими в регион, в том числе за вахтовиками, военнослужащими, уволенными по окончанию срока службы, курсантами высших военных заведений, которые обучаются за пределами области и возвращаются домой. В этот период для них карантинные мероприятия обязательны.



Для межрегиональных поездок на автомобильном транспорте с 1 мая вводятся цифровые пропуска. Оформить их граждане смогут на сайте государственных услуг или в мобильном приложении.

