Выздоровело более 11 тысяч человек
По данным на 30 апреля в России 106 498 общее число случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 7 099 случаев заболевания. выздоровело 11 619 человек, скончались 1073 человека.
Проведено 3,49 млн. тестов.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на сегодняшнее утро в Бурятии 297 случаев заражения коронавирусом. Скончались четыре пациентки, 88 человек вылечились и выписались из медучреждений, остальные проходят лечение.
По данным оперативного штаба, на утро 30 апреля в Иркутской области 129 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 85 человек, 23 из которых из обсерваторов, 1 больной проходит лечение в Забайкальском крае.
Выздоровело 39 человек, скончались 4 человека.
На 30 апреля в Забайкалье подтверждено 134 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавиурсом. 19 из них – среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыт на карантин. Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек.
В России от коронавируса скончались более тысячи человек
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