Одинокие родители Бурятии получили продуктовые пайки

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

В соцсетях и мессенджерах адресаты выражают благодарность за поддержку и помощь



Более 12 тысяч продуктовых наборов были доставлены одиноким родителям во всех районах Бурятии. Слова благодарности поступали в течение этой недели в адрес главы Бурятии, членов республиканского оперативного штаба, министерства социальной защиты населения РБ и волонтёров за оказанную помощь. Через социальные сети и мессенджеры те, кто получил продуктовый набор адресуют слова искренней признательности за поддержку в период ограничительных мероприятий.



По информации пресс-службы минсоцзащиты РБ, из небольших сообщений в разных группах видно, что продуктовые наборы были доставлены в самые отдалённые населённые пункты республики. Так, в Курумканский район на минувшей неделе отправилась посылка для 206 одиноких родителей. Из районного центра сотрудники отдела социальной защиты вместе с волонтёрами распределили их по сёлам и улусам.



Село Арзгун Курумканского района находится в 480 километрах от столицы Бурятии и в 50 километрах от райцентра. Сюда, а также в поселения «Дырен эвенкийское» и «Алла» поступила продовольственная помощь.



- Через администрацию поселения мы оповестили тех сельчан, кто был в списках на получение адресной помощи. Продуктовые наборы дошли до каждого, – рассказали в администрации сельского поселения «Арзгун». – Огромная благодарность волонтёрам, сотрудникам отдела социальной защиты, администрации поселения, которые взяли на себя эту ответственную и благородную миссию. Жители Курумканского района, поверьте нам, благодарны за такое внимание и помощь.



В группе «Социальная работа» Тункинского района опубликовано немало откликов женщин, которые в одиночку воспитывают детей, и также получивших продовольственные наборы.



- Я проживаю в селе Монды, – пишет в группе «Социальная работа» жительница села Марина Федоровна. – Мамочки и бабули выражают огромную благодарность за оказанную помощь в это трудное время. Отдельное спасибо волонтёрам и сотрудникам отдела социальной защиты района, которые, не зная выходных, помогают тем, кто сегодня нуждается в поддержке больше всего!



В Закаменский район для одиноких родителей было доставлено 760 сухпайков. Большая часть из них была распределена между семьями города Закаменск. В течение четырёх дней волонтёры и сотрудники отдела социальной защиты осуществляли доставку по адресам.



- В процессе выяснилось, что многие закаменцы живут не по месту прописки. Это осложнило поставленную задачу – раздать продуктовые наборы до конца недели. Сотрудникам администрации и нам, специалистам отдела соцзащита по Закаменскому району, пришлось проводить настоящую розыскную деятельность, чтобы найти получателей продовольственной помощи, – делится итогами проделанной работы начальник ОСЗН Вилора Дымбрылова. – Огромно спасибо волонтёрам. Основная масса нашего коллектива – женщины. И сами мы бы вряд ли так быстро справились. А такой командой работали слаженно, дружно, оперативно. В самые отдаленные сёла помощь тоже уже доставлена.



Посылки доехали и до сёл Баунтовского района. Здесь тоже существует своя группа для общения, в которой одна из мам написала буквально следующее:

- Я одинокая мама. На днях мы получили продуктовый набор. Хочется выразить огромную благодарность инициаторам данной акции – помощь неполным семьям. Я работаю в бюджетной сфере и сейчас нахожусь на самоизоляции, но с сохранением заработной платы. С введением карантина в финансовом плане в моей семье ничего не изменилось. Мы ни в чём не нуждаемся. Но всё же очень приятно получить помощь от государства. На мой взгляд паёк очень хороший, прекрасный набор продуктов первой необходимости весом в 13 кг. Мой малыш очень обрадовался, когда увидел сгущённое молоко. Всем добра и мирного неба над головой!

