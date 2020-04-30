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В Бурятии пенсии выплатят по графику с учётом праздничных дней

В Бурятии пенсии выплатят по графику с учётом праздничных дней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Выплата через банки начнётся с 6 мая, через отделения почты – со 2 мая

В Бурятии пенсии и социальные выплаты за май выплатят по графику с учетом выходных праздничных дней. Выплата пенсий через кредитные учреждения начнется с 6 мая, через отделения «Почты России» с доставкой на дом – со 2 мая.

- Так, получателям в отделении Сбербанка № 8601 с датой выплаты 6 числа за май пенсии перечислят 6 мая. Получателям пенсий 9 числа в Россельхозбанке и Почта Банке денежные средства за май поступят 8 мая. Также 8 мая пенсии и социальные выплаты перечислят пенсионерам - клиентам Росбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

По выплате пенсий за май через кредитные учреждения за 14 и 23 число изменений не будет. Так, 14 мая пенсии получат клиенты отделения Сбербанка № 8601 в следующих районах: в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Муйском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Селенгинском, Тарбагатайском, Северобайкальском районах и в городе Северобайкальск.

Кроме того, 14 мая выплата пенсии будет произведена клиентам, получающим пенсии ежемесячно 14 числа в коммерческих банках – в Россельхозбанке, Совкомбанке, Банке Восточный, Связь банке, Промсвязьбанке, банке Открытие и Росгосстрахбанке.

Следующая выплата пенсий по графику в Бурятии будет произведена за 23 число. В связи с тем, что 23 мая выпадает на субботу, деньги будут зачислены на счета пенсионеров в пятницу, 22 мая.

В частности, получателям в отделения Сбербанка № 8601 в Улан-Удэ и следующих районах: Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Окинском; Тункинском; Хоринском.

Кроме того, 22 мая будут произведены выплаты пенсий и социальных пособий за 23 число через филиал Сбербанка № 8586, Газпромбанк, ВТБ, ОТП Банк, Тинькофф банк и Почта Банк. Средства на счета пенсионеров будут зачислены после 18 часов.

Выплаты пенсии за май через «Почту России» будут производиться по обычному графику доставки с 3 по 21 мая с учетом праздничных выходных дней. Некоторые отделения связи начнут доставку пенсий со 2 мая. Других изменений в датах доставки выплат не предусматривается.

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