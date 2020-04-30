В нацпарке в Бурятии прошли лесопожарные учения

Учения проходили в несколько этапов



В Забайкальском национальном парке в районе Бармашовых озер в Бурятии прошли лесопожарные учения. Всего было задействовано 11 единиц специальной техники, 22 работника пожарно-химической станции и 10 сотрудников лесопожарного формирования Баргузинского заповедника.



Учения проходили в несколько этапов. Первым этапом являлась проверка оперативности прибытия сил пожаротушения в зону ликвидации условного пожара. Каждая бригада получала индивидуальный сигнал о возгорании леса, после чего засекалось время ее прибытия в точку возникновения пожара и проверялась комплектность оснащения огнеборцев.



Во втором этапе осуществлялась отработка тактических приемов борьбы с различными видами пожаров, а также методов их тушения. Для этих целей был поставлен ряд индивидуальных задач для каждой лесопожарной группы.



- При оценке действий учитывались всевозможные критерии – от правильности действий руководителя тушения пожара до ориентирования группы на местности посредством навигационных приборов. Также отрабатывались приемы оказания первой помощи пострадавшим на условном лесном пожаре. Одним из условий испытания была необходимость выноса пострадавшего с пожара по пересеченной лесной местности на бескаркасных носилках, - рассказывают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Третьим этапом учений стали соревнования - лесопожарные бригады на скорость разворачивали пожарные рукавные линии с автоцистерны, наполняли мотопомпами из водоёма пожарные резервуары для воды. Победителем соревнований стала оперативная группа «Сарма».

