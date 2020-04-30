В Забайкалье введено ограничение на пребывание граждан в лесах

Также ограничен въезд в лес транспортных средств
Постановлением губернатора Забайкалья на территориях некоторых районов края ограничено пребывание граждан в лесах и въезда транспортных средств, а также проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.
Ограничение введено в период с 1 мая по 21 мая 2020 года включительно на территории Забайкальского края в границах лесничеств Агинского, Акшинского, Александро-Заводского, Аргунского, Бадинского, Балейского, Беклемишевского, Верхне-Читинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Ингодинского, Карымского, Красночикойского, Кыринского, Могочинского (кроме Тунгиро-Олёкминского участкового лесничества), Нерчинского, Оленгуйского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, Тунгокочинского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского, в том числе в зелёных зонах в границах населённых пунктов. С 11 мая по 31 мая включительно ограничение пребывания граждан в лесах расположенных в границах Чарского лесничества и в границах Тунгиро-Олёкминского участкового лесничества.
В этот период ограничительные мероприятия не распространяются на лиц, участвующих в работе межведомственных оперативных и мобильных групп, а также на должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор, пожарный надзор в лесах, охрану, защиту и воспроизводство лесов. В этом списке также сотрудники полиции, задействованные в проведении мероприятий по профилактике лесных пожаров, по выявлению и пресечению преступлений и административных правонарушений в лесной сфере, в том числе члены следственно-оперативных групп и специалисты, выполняющие работы по тушению лесных пожаров.
Согласно кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах, в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 20000 до 40000 рублей, на юридических лиц — от 300000 до 500000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкальского края.
В Забайкалье введено ограничение на пребывание граждан в лесах
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