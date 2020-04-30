Улан-удэнские баянисты стали лауреатами конкурса в Свердловской области

Конкурс проводился дистанционно



Во второй половине апреля в Свердловской области, в городе Серов прошёл I открытый областной конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов имени А.И. Ляшенко. Мероприятие проводилось дистанционно. В конкурсе приняли участие ансамбли и оркестры из многих регионов России, а также из Украины и Белоруссии.



На мероприятии выступил коллектив из Бурятии – ансамбль баянистов музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Музыканты из Улан-Удэ показали высокий уровень владения инструментом, и их старания по достоинству были отмечены компетентным жюри. Участники ансамбля Егор Плешаков и Аркадий Емонаков, а также их руководитель Ирина Коршунова удостоились звания лауреатов III степени. Об этом сообщает пресс-служба лицея.

