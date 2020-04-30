Фонтаны в Иркутске запустят позже обычного

Причиной задержки стало продление режима самоизоляции



В связи с продлением режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного срока. Традиционно городские фонтаны начинали работу с 1 мая, но в этом году в связи с действием ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции они включатся позже обычного. Ориентировочно их запуск запланирован на 12 мая.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в апреле специалисты провели необходимые работы по очистке чаш фонтанов, обследованию целостности гидроизоляции, а также монтаж и испытания насосного оборудования на городских фонтанах.

