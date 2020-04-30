Причиной задержки стало продление режима самоизоляции
В связи с продлением режима самоизоляции фонтаны в Иркутске запустят позже обычного срока. Традиционно городские фонтаны начинали работу с 1 мая, но в этом году в связи с действием ограничительных мер с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции они включатся позже обычного. Ориентировочно их запуск запланирован на 12 мая.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в апреле специалисты провели необходимые работы по очистке чаш фонтанов, обследованию целостности гидроизоляции, а также монтаж и испытания насосного оборудования на городских фонтанах.
Фонтаны в Иркутске запустят позже обычного
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В соцсетях и мессенджерах адресаты выражают благодарность за поддержку и помощь
Также ограничен въезд в лес транспортных средств
Конкурс проводился дистанционно
Причиной задержки стало продление режима самоизоляции
В Иволгинском районе восстанавливаются теплицы БГСХА
Расписание движения временно изменится из-за ремонтных работ
Мероприятия организованы региональными филармониями
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получают подарочные наборы, юбилейные медали и часы
В нём приняли участие организации социального обслуживания
Супруги – жители посёлка Песчанка
Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 1 мая
В Селенгинском районе проведено уже более 20 мероприятий по новой форме работы
Победители получили денежные призы в дисциплинах «Counter Strike GO» и «DOTA 2»
Она свяжет посёлки Тельма и Раздолье
Дополнения о масках внесены в указ главы Бурятии