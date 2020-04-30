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Контроль за жителями Бурятии на майские праздники усилят

Контроль за жителями Бурятии на майские праздники усилят
Общество, 
Особое внимание будет уделяться популярным для отдыха на природе местам

В Бурятии в настоящий момент работают 68 мобильных групп, уполномоченных составлять протоколы за нарушение режима самоизоляции, сообщил зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.

Он рассказал, что в майские праздники мобильные группы усилят работу, особенно будут контролироваться излюбленные места скопления и отдыха улан-удэнцев.

Вячеслав Цыбикжапов поделился, что минимальный штраф при нарушении кодекса об административных нарушениях в любом случае будет выставляться, однако его размер может значительно увеличиться, если житель нарушит специальные предписания.

Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно

- В первую очередь мы боремся с вирусом, просьба в эти праздничные дни максимально соблюдать осторожность и минимизировать контакт. Быть самим аккуратными и требовать это с близких и окружающих. Мы идём к тому, чтобы потихоньку снимать ограничительные мероприятия, но нужно, чтобы вирус был под контролем, - заявил ранее Алексей Цыденов.


коронавирус самоизоляция
 
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