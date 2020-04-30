В 10 районах Бурятии установили контрольно-пропускные пункты

Двух человек, приехавших из Москвы, с КПП уже отправили в обсерватор
В Бурятии оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение организовать дополнительные контрольно-пропускные посты на автодорогах, которые ведут в республику. Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил установить такие посты в граничащих с другими регионами районах 21 апреля.
Посты установили на федеральных трассах в Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском районах, на региональных дорогах – в Северо-Байкальском районе, Муйском, Еравнинском, Кижингинском, Заиграевском и Бичурском районах. Кроме того, пост установлен в Закаменском районе по просьбе главы муниципалитета. Об этом сообщил сегодня зампред правительства по социальному развитию Вячеслав Цыбикжапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на въезде в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовки также начал работу контрольно-пропускной пост.
- На постах у каждого, кто въезжает и выезжает в республику, производят замер температуры и записывают все данные и контакты. В случае обнаружения высокой температуры (выше 37,5), сразу вызывается скорая помощь, гражданина увозят на диагностику. После подтверждения принимаются все необходимые меры, контактные определяются в обсерватор, - рассказал Вячеслав Цыбикжапов.
В работу вовлечены главы районов, ГИБДД, МВД, посты контролирует минздрав и управление Роспотребнадзора.
Вячеслав Цыбикжапов объяснил, что всем, кто проходит через контрольно-пропускной пункт, выдаётся постановление главного санитарного врача о самоизоляции на 14 дней – даже если нет никаких симптомов. На следующий и на 10 день после въезда у людей берут анализ на коронавирус, если результат отрицательный – прибывших снимают с учёта.
- Накануне появилась информация, что в Бурятию едут двое человек из Москвы на собственном автотранспорте. Мы сразу передали информацию в контрольно-пропускной пункт, их встретили, сейчас они в обсерваторе, - рассказал зампред.
Он отметил, что проверять будут также большегрузы. Если у водителя будет повышенная температура, его увезут на диагностику, а бригада Роспотребнадзора дезинфицирует автомобиль.
В 10 районах Бурятии установили контрольно-пропускные пункты
Общество, Фото:
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