В Иволгинском районе восстанавливаются теплицы БГСХА
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия вновь начнёт выращивать овощи и цветы. Для этого в селе Поселье Иволгинского района республики восстанавливаются теплицы и устанавливаются новые ёмкости.
Теплицы в Поселье не использовались с 2015 года. С приходом нового руководства сельхозакадемии было принято решение возродить выращивание рассады цветов и овощей.
На сегодня уже проведён ремонт ограждения, приобретена и установлена ёмкость для воды объёмом 25 кубометров. Также были произведены ремонт и укрытие теплицы плёнкой. В настоящее время идёт монтаж системы полива, её протяжённость составит 200 метров.
Использование теплицы будет проходить в 2 этапа. Сначала будет выращиваться рассада цветочных культур. После реализации цветов, в теплицы высадят овощные культуры: огурцы, томаты, перцы, баклажаны, лук. Рассада для дальнейшего выращивания в теплице подготовлена сотрудниками центра ландшафтного дизайна академии.
Тепличное хозяйство является структурным подразделением учебно-научного производственного полигона. Основной целью проводимой работы на объекте станет практическое обучение студентов. Об этом сообщает пресс-служба БГСХА.
Бурятский вуз возобновит выращивание овощей и цветов
Общество, Фото:
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