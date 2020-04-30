Колледж искусств в Улан-Удэ получил пианино и мольберты

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с получения инструментов



Колледж искусств имени Чайковского в Улан-Удэ получил пианино и мольберты. Возможность обновить парк инструментов появилась благодаря национальному проекту «Культура». В 2020 году колледж получит музыкальных инструментов на 9 миллионов 600 тысяч рублей, средства выделяются из федерального бюджета.



- Мы начали получать первые инструменты: пианино Николая Рубинштейна, российского производства. Три инструмента к нам поступили для обеспечения учебного процесса. Для нас это большое событие, потому что парк инструментов в целом у колледжа был сформирован в 70-80-х годах прошлого столетия. И обновление происходило очень небольшое и, конечно же, мы нуждаемся в новых инструментах для качественной подготовки специалистов для сферы культуры искусств, - сказал Баир Турбянов, директор колледжа искусств.



Ещё в колледже ожидают поступления пианино марки «Каваи», один рояль, звуковое оборудование и учебную литературу. Также колледж заказал автоматизированное рабочее место для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.



- Для нас очень важно, что мы имеем возможность получать специализированное оборудование для детей с ограниченными возможностями. Например, в этом году у нас колледж искусств получает специализированное, автоматизированное рабочее место для слабовидящих учащихся, - сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Также в рамках проекта поддержку получат детские школы искусств в Заиграевском районе и городе Северобайкальск. Здесь каждое образовательное учреждение получит инструментов почти на 4 млн. рублей.



Районные школы искусств уже получили часть инструментов: скрипки, балалайки. Поставка инструментов продолжится в мае: школы получат гармони, баяны и прочее.



- Список у каждого учреждения очень большой. Распределение среди детских школ искусств исходит из предпрофессиональной подготовки, определяется по количеству тех учащихся, которых мы готовим по предпрофессиональной подготовке, - пояснила министр.



По её словам, ожидают свои инструменты ещё детские школы искусств Кабанского, Кяхтинского районов и Улан-Удэ.



На 2020 год в рамках проекта Бурятия получит 17 млн. 127 тысяч рублей на музыкальные инструменты и учебные пособия федеральных денег. Программа проекта будет работать в Бурятии до 2024 года. В последующие года по программе поступит инструментов на 50 млн. рублей.



Но, по словам министра, этих средств недостаточно.



- Мы считали в прошлом году, в каком обновлении мы нуждаемся. Если посчитать все устаревшие инструменты, на которых мы работаем. Если взять в идеале, то нам нужно обновить весь парк инструментов на 740 млн. рублей. Это всем школам искусств, колледжам такая потребность, - пояснила Соелма Дагаева.



Кроме того, с этого года начинается ремонт четырёх зданий детских школ искусств, расположенных в Бурятии. Из федерального бюджета на эти цели выделено 36 млн. рублей.



В последующие годы отремонтируют ещё три школы искусств.





