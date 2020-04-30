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Музыкальные онлайн-акции о Победе пройдут в Забайкалье и Иркутской области

Музыкальные онлайн-акции о Победе пройдут в Забайкалье и Иркутской области
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятия организованы региональными филармониями

В честь празднования Дня Победы, министерство культуры Забайкальского края совместно с краевой филармонией имени Лундстрема запустили в соцсетях акцию, посвященную Великой Отечественной войне - #МелодияПобеды.

В Забайкальском крае запущена акция «#МелодияПобеды». Мероприятие проводится в социальных сетях министерством культуры региона совместно с краевой филармонией имени Лундстрема в честь празднования Дня Победы. Акция пройдёт с 27 апреля по 25 июня.

В проекте может принять участие любой желающий. Для этого необходимо разместить в социальных сетях любительский видеоролик с хештегом #МелодияПобеды, где конкурсант сольно или вместе с другими людьми исполняет одну из песен, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

По итогам проекта лучшие видеоролики будут размещены на официальном сайте министерства культуры Забайкалья до 25 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн-мероприятия, посвящённые Дню Победы, будут проведены и в Иркутской области. По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства региона, в областной филармонии праздничный марафон пройдёт с 5 по 9 мая. В эти дни будут записаны две песни иркутских авторов: «Бессмертный полк» на слова Владимира Скифа и «Дети войны» на музыку композитора Андрея Волченкова; состоится флешмоб, посвящённый 75-летию Великой Победы и освобождения Европы от фашистских захватчиков; будут показаны онлайн-концерт «Классика против коронавируса» и творческие номера солистов и коллективов учреждения.

Кроме того, с 4 по 9 мая состоится арт-проект «БлагоДарим». В его рамках молодые деятели культуры Иркутской области сделают творческий подарок участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, детям войны, проживающим на территории региона. С помощью современных средств связи каждому ветерану артисты покажут специально записанный музыкальный номер. Эта акция – знак внимания и уважения к людям, которые внесли свой вклад в Великую Победу.

Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, в Бурятии учреждения культуры в День Победы проведут большой онлайн-концерт «Герои Бурятии».

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Иркутская область филармония акция концерт 75 лет Победы День Победы
 
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