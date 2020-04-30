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Бурятская певица с уникальным голосом устроит концерт на YouTube

Бурятская певица с уникальным голосом устроит концерт на YouTube
Общество, 
Трансляция концерта состоится сегодня на канале театра «Байкал»

Певица Оюна Баирова устроит сольный концерт на YouTubе, сообщает минкультуры Бурятии.

В своём первом концерте Оюна Баирова исполнила народные и авторские произведения. В новых аранжировках звучали бурятские и монгольские протяжные песни. Они старинные, но исполнялись как-то по-другому, словно их сочинила сама певица. На сцене ей помогали коллеги, друзья, артисты «Байкала» и этно-группа «Дайда» под руководством Галмандах Баттулги.

Песни в её полнении погружают слушателей в особую атмосферу старины и единения с природой.

Певица родилась в селе Бургэ, а детство прошло в Хамнее. Предки её жили в горной Закамне, передавая из поколения в поколение наследственный певческий дар. Её дедушки и бабушки с обеих сторон владели удивительным голосом, знали старинные бурятские песни. Как рассказывала её мама, когда Оюна родилась, она не заплакала, а как будто запела тоненьким и звонким голосочком.

Мама Оюны всю жизнь мечтала стать артисткой, но судьба распорядилась иначе - остались с мужем жить на селе. Верная своей мечте, она видела любимую дочку на сцене и приложила все усилия, чтобы девочка стала певицей.

Первые итоги

После окончания средней школы Оюна приехала поступать на вокальное отделение Колледжа искусств. Преподаватель Вячеслав Баяндаев, прослушав её, отправил в соседний кабинет, где шёл отбор на народное отделение.

- Видимо, я тогда думала, что только на вокальном отделении учат петь, от обиды долго плакала. Тем не менее, я поступила и поняла, что попала именно туда, куда надо. Я так благодарна моим учителям Оюне Санжижаповне и Розе Чимитовне, которые меня научили многому, - рассказала Оюна.

После окончания музыкального колледжа Оюна продолжила учёбу в монгольском университете на факультете монгольских протяжных песен. Получив высшее музыкальное образование, вернулась домой. А с 2014 года работает в театре «Байкал».

- Я помню своё первое выступление на сцене Русского драматического театра. На концерте открытия сезона нашего театра я исполнила песню «Наян Наваа». За моей спиной играл большой оркестр – более 40 музыкантов. Я так волновалась, и это волнение испытываю каждый раз, когда выхожу на сцену, - сказала Оюна.

Прошло уже пять лет упорных трудов и разных творческих проектов.

- Оюна одна из ярких певиц в республике. У неё уже есть известность, люди знают её по самобытному тембру, как она преподносит музыкальный материал. Она поёт с душой, пропускает через себя песни. У Оюны большое будущее, и мы возлагаем на неё большие надежды, - рассказал главный дирижёр Национального оркестра Бурятии Жаргал Токтонов.

Оюна Баирова - певица, владеющая техникой протяжного монгольского пения и бурятской школы исполнения. Таких профессиональных исполнителей в Бурятии совсем мало. Концертмейстер театра «Байкал» Баирма Овчинникова считает, что у Оюны уникальный голос.

- У Бадма-Ханды, Дашимы шэнэхэнская манера пения. А своя, бурятская, школа была в затишье. Оюна - достойный продолжатель всех наших именитых певцов народного пения. Театр «Байкал» занимается сохранением и развитием бурятского традиционного пения. У неё очень красивый, крепкий, богатый тембр, - пояснила концертмейстер.

Концерт молодой солистки театра «Байкал» можно увидеть в четверг, 30 апреля, в 18:00 на YouTube-Канале театра «Байкал».


Возрастное ограничение – 6+

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