Читинская пара отмечает 70-летний юбилей семейной жизни

Общество, Фото: пресс-служба администрации ГО «город Чита»

Супруги – жители посёлка Песчанка



В Забайкальском крае 30 апреля 70-летний юбилей семейной жизни отмечают супруги Кузьменко Дмитрий Михайлович и Лидия Васильевна. В настоящее время они проживают в посёлке Песчанка.



Им, людям старшего поколения, выпала нелегкая судьба, многое пришлось пережить. Дмитрий Михайлович – участник Великой Отечественной войны. Но семья Кузьменко с честью вынесла на своих плечах все тяготы и невзгоды, судьба дала им право на долгую совместную жизнь. У супругов двое детей, две внучки и пять правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».

