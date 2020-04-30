Супруги – жители посёлка Песчанка
В Забайкальском крае 30 апреля 70-летний юбилей семейной жизни отмечают супруги Кузьменко Дмитрий Михайлович и Лидия Васильевна. В настоящее время они проживают в посёлке Песчанка.
Им, людям старшего поколения, выпала нелегкая судьба, многое пришлось пережить. Дмитрий Михайлович – участник Великой Отечественной войны. Но семья Кузьменко с честью вынесла на своих плечах все тяготы и невзгоды, судьба дала им право на долгую совместную жизнь. У супругов двое детей, две внучки и пять правнуков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «город Чита».
Читинская пара отмечает 70-летний юбилей семейной жизни
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