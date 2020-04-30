В Иркутской области пройдёт всероссийская спортивная онлайн-акция «Рекорд Победы»
В Иркутской области с 1 по 10 мая будет проходить всероссийская онлайн-акция по произвольному поднятию гирь «Рекорд Победы», посвящённая 75-летней годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Перед участниками акции стоит задача – в режиме самоизоляции в домашних условиях совместными усилиями сделать 27 тысяч 394 подъёма гири, по числу мирных дней, прожитых после Великой Отечественной войны, со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2020 года.
Участие в интернет-акции может принять любой желающий, вес гири определяется в зависимости от возраста участника. Чтобы стать участником, необходимо записать видео с выполнением упражнения по подъёму гири, опубликовать его в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram, обязательно поставить под постом хештег акции #РекордПобеды38 и указать количество раз поднятия гири. Видео публикуется только в одной социальной сети.
Разместить видеоматериалы участники могут с 1 до 9 мая 2020 года включительно. Наиболее активные участники будут отмечены подарками. Результат совместной акции будет объявлен 10 мая, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на День Победы в Улан-Удэ всегда проходила подобная акция по поднятию гирь. В этом году мероприятий с большим количеством народа 9 мая в Бурятии не состоится из-за пандемии коронавируса.
Жители Иркутской области поднимут гири более 27 тысяч раз
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Иркутской области пройдёт всероссийская спортивная онлайн-акция «Рекорд Победы»
Пейзажи с высоты птичьего полёта можно увидеть, не выходя из дома
Михаил Асташов выложил интересное видео со своей тренировки
Однако перерасчёт всё же будет в ближайшие три года
Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта
В Прибайкальском районе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
По словам специалистов, это самый сложный этап
Результаты исследования озвучил всероссийский центр изучения общественного мнения
В этих двух регионах вылечилось практически одинаковое количество пациентов
В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии
Лучше всего улан-удэнцам – участникам самой масштабной школьной олимпиады за Уралом далась математика
Усиление ветра ожидается уже сегодня
Для исследований используются отечественные тест-системы