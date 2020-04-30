По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие

Пейзажи с высоты птичьего полёта можно увидеть, не выходя из дома
ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает жителей Бурятии, уставших от режима самоизоляции, виртуально путешествовать по нацпарку, заповедникам и заказникам.
- Приглашаем вас совершить виртуальное путешествие по «Заповедному Подлеморью» и в этот сложный период самоизоляции, отправиться по уникальным местам заповедных территорий. Вас ждут захватывающие дух пейзажи с высоты птичьего полёта. Шагайте навстречу новым эмоциям прямо из своего дома! – сообщает пресс-служба учреждения.
Для такого путешествия на YouTube-канале нацпарка появился видеоролик, в котором можно полюбоваться горами, реками, лесами, и, конечно, озером Байкал. На видео можно увидеть и животных – медведя, оленей и нерп.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.