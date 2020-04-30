По заповедникам Бурятии устроили виртуальное путешествие

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» приглашает жителей Бурятии, уставших от режима самоизоляции, виртуально путешествовать по нацпарку, заповедникам и заказникам.- Приглашаем вас совершить виртуальное путешествие по «Заповедному Подлеморью» и в этот сложный период самоизоляции, отправиться по уникальным местам заповедных территорий. Вас ждут захватывающие дух пейзажи с высоты птичьего полёта. Шагайте навстречу новым эмоциям прямо из своего дома! – сообщает пресс-служба учреждения.

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