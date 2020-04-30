Работы по праздничному оформлению города планируется завершить к 1 мая
В Иркутске продолжаются работы по праздничному оформлению к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Город украсят конструкции с официально утвержденной символикой. Согласно концепции праздничного оформления, на них будут изображены прославленные военачальники: генерал армии Афанасий Белобородов, маршалы Советского Союза Константин Рокоссовский, Георгий Жуков и Иван Конев, генерал-майор авиации Николай Челноков. Кроме того, в рамках акции ОНФ «Победа в лицах» разместят изображения ветеранов из Иркутска – участника Великой Отечественной войны, десантника Михаила Гаврилова и его супруги, жительницы блокадного Ленинграда Людмилы Быстровой.
Портреты появятся на центральных улицах, дорогах и остановочных пунктах областного центра. Все работы по праздничному оформлению планируется завершить к 1 мая.
Также город украсят более 40 конструкций с официально утвержденной символикой 75-летия Победы по улицам Советская, Седова, Декабрьских Событий, мостовой переход от памятника Александру III до острова Юность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Иркутск украсят баннеры и билборды с ветеранами
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