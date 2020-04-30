В районах Бурятии учреждения культуры перешли в режим «онлайн»

В Селенгинском районе проведено уже более 20 мероприятий по новой форме работы



В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой учреждения культуры Бурятии перешли на удалённую работу. Не исключением стали и культурно-досуговые учреждения Селенгинского района. С начала самоизоляции районный Дом культуры «Шахтёр» и сельские филиалы провели более двадцати онлайн-мероприятий.



Сотрудники домов культуры, библиотек осваивают новые формы работы. Они проводят творческие конкурсы в социальных сетях, виртуальные выставки, челленджи, мастер-классы, видеоуроки. Библиотекари запустили буктрейлеры «Герои Советского Союза (Бурятия) 1941-1945 гг.», «Чтение Вдохновляет», «Воины-загустайцы», снимают видеоролики. Продолжается сбор электронного фотоархива воинов-селенгинцев.



23 апреля на всех интернет-платформах района прошла премьера видеоклипа на музыкальную пьесу «Абрикосовое дерево» с участием Э. Сампилова, О. Закаряна и А. Федурина. В Харганатском Доме культуры создан ролик «Абын дурасхаал» памяти именитого земляка Даши Дамбаева.



Художественные коллективы, кружки домов культуры переведены на дистанционное обучение. Руководители записывают видеоуроки для участников, репетируют, разучивают новые песни. Учащиеся Гусинноозёрской детской школы искусств тоже не теряют времени даром. Они продолжают обучение дистанционно и проявляют свои таланты в онлайн-конкурсах. И не только школьных и районных. Десять учащихся и ансамбль ДШИ удостоены призовых мест во всероссийских творческих конкурсах: «Страна талантов», «Рассударики», «Талантоха», «Неопалимая купина».



Кроме того, в селах организована работа корпуса волонтёров. Специалисты культурно-досуговых учреждений тоже включились в добровольческое движение. Они шьют маски, обеспечивают доставку продуктовых наборов пожилым жителям. Комитет по культуре и профсоюз работников культуры сформировали и доставили продуктовые наборы 24 ветеранам культуры района.



Также в рамках национального проекта «Культура» в настоящее время в сельских домах культуры села Гусиное Озеро и улуса Ташир продолжается капитальный ремонт.



В районе идёт большая подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К этой дате приурочено множество мероприятий. ДК «Шахтёр» запустил первый патриотический семейный онлайн-фестиваль «Споём с Селенгой». Листая ленту на странице «Шахтёра» в Инстаграме, можно посмотреть виртуальный концерт, где артисты – семьи в составе нескольких поколений.



В День Победы 9 мая по всему городу Гусиноозёрску с самого утра будут звучать песни военных лет, о войне и Победе. В 12 часов музыканты, профессионалы и любители, присоединятся к всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы» (0+). Жители района на балконах, из окон своих домов исполнят песню Давида Тухманова «День Победы». Завершится день флэшмобом «Огонёк памяти» (0+). Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

