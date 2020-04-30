В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта



Вице-премьер Забайкальского правительства Александр Бардалеев побывал в Читинском центре Всероссийского общества слепых, сотрудники которого шьют лицевые маски в период пандемии.



- Я хочу сказать огромное спасибо вам за то, что вы не остались в стороне, включились в большое, благое дело,- сказал зампред правительства региона Александр Бардалеев, - Сегодня, в том числе и благодаря вам, дефицита в этих средствах защиты в регионе нет.



Читинский центр Всероссийского общества слепых начал пошив изделий защиты в конце марта. За апрель сотрудники предприятия изготовили 16 тысяч многоразовых лицевых масок. Жителям Забайкальского края их продавали по себестоимости – 50 рублей за штуку, тогда как цена в частных ателье доходила до 180 рублей.



- Маски мы шили впервые. Самый большой объём работы выпал на начало апреля. Потом ажиотаж постепенно спадал. Цену мы решили поставить максимально низкую, потому что для нас это, прежде всего – помощь землякам. Важно было сделать все качественно и в срок,- рассказала швея Наталья Свиридова



Читинский центр Всероссийского общества слепых - социально-направленное предприятие, 19 сотрудников из 36 имеют инвалидность.



Всего изготовлением лицевых масок на территории Забайкальского края занимаются девять организаций. В день все они производят свыше шести тысяч штук средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.







