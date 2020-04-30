Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта
Вице-премьер Забайкальского правительства Александр Бардалеев побывал в Читинском центре Всероссийского общества слепых, сотрудники которого шьют лицевые маски в период пандемии.
- Я хочу сказать огромное спасибо вам за то, что вы не остались в стороне, включились в большое, благое дело,- сказал зампред правительства региона Александр Бардалеев, - Сегодня, в том числе и благодаря вам, дефицита в этих средствах защиты в регионе нет.
Читинский центр Всероссийского общества слепых начал пошив изделий защиты в конце марта. За апрель сотрудники предприятия изготовили 16 тысяч многоразовых лицевых масок. Жителям Забайкальского края их продавали по себестоимости – 50 рублей за штуку, тогда как цена в частных ателье доходила до 180 рублей.
- Маски мы шили впервые. Самый большой объём работы выпал на начало апреля. Потом ажиотаж постепенно спадал. Цену мы решили поставить максимально низкую, потому что для нас это, прежде всего – помощь землякам. Важно было сделать все качественно и в срок,- рассказала швея Наталья Свиридова
Читинский центр Всероссийского общества слепых - социально-направленное предприятие, 19 сотрудников из 36 имеют инвалидность.
Всего изготовлением лицевых масок на территории Забайкальского края занимаются девять организаций. В день все они производят свыше шести тысяч штук средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
В Забайкалье слепые швеи сшили 16 тысяч масок
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пошив средств индивидуальной защиты центр общества слепых начал в конце марта
В Прибайкальском районе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
По словам специалистов, это самый сложный этап
Результаты исследования озвучил всероссийский центр изучения общественного мнения
В этих двух регионах вылечилось практически одинаковое количество пациентов
В результате произошло заболачивание и загрязнение почвы
К памятнику односельчанам, не вернувшимся с войны, возложат венки в День Победы
«Просто проехать на Байкал порыбачить — это не основание, машины будем разворачивать», - заявили в мэрии
Лучше всего улан-удэнцам – участникам самой масштабной школьной олимпиады за Уралом далась математика
Усиление ветра ожидается уже сегодня
Для исследований используются отечественные тест-системы
Архивные данные о его работе в годы войны не сохранились
Уголовное дело передано в суд
Минерализованные полосы являются одним из эффективных способов борьбы с пожарами
Существенных осадков не ожидается