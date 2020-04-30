В Забайкалье наградили победителей онлайн-турнира «#ИграемДома75»

Общество, Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края

Победители получили денежные призы в дисциплинах «Counter Strike GO» и «DOTA 2»



29 апреля в Забайкальском крае прошло награждение победителей онлайн-турнира «#ИграемДома75». В условиях карантина на торжественное мероприятие в министерство физической культуры и спорта были приглашены только капитаны команд.



Турнир состоялся с 12 по 19 апреля. В компьютерных состязаниях приняли участие 35 команд по «Counter Strike GO» и 21 команда по «DOTA 2». Всего соревновалось 265 геймеров в возрасте от 14 лет с 31 населённого пункта Забайкальского края. Просмотров игр на каналах было около 1500.



В дисциплине «Counter Strike GO» победителем стала команда «CIGANI». Серебряными призёрами стали игроки команды «Remember me». Бронзовые медали достались «Diamond Team».



В дисциплине «DOTA 2» первое место выиграла команда «Ultimate». Второе место заняла команда «Popoga». Третье – у игроков «D2E».



Победители получили денежные призы: за первое место 15 тысяч рублей, второе место – 10 тысяч рублей и третье – 5 тысяч рублей.



Награждение провела заместитель министра физической культуры и спорта Забайкальского края Елена Борисова. Она отметила, что на сегодняшний день очень важно оставаться дома и занимать себя интересными делами.



- По поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова мы провели онлайн турниры «#ИграемДома75». В современном мире спорт может быть не только активный, но и интерактивный, который привлекает очень много молодёжи, а наша задача обеспечить информационную безопасность наших детей и устроить увлекательные соревнования. Благодарим всех участников за волю к победе!, – отметила она.



В завершении встречи, Елена Борисовна обсудила с геймерами возможность проведения межрегионального турнира по компьютерному спорту в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

