В Бурятии сотрудники ГИБДД ловили лихачей «Бинаром»

В Прибайкальском районе состоялось профилактическое мероприятие «Скорость»
В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Скорость», направленное на разъяснение водителям важности выбора безопасной скорости движения. Местом проведения мероприятия стал 53 километр автодороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян».
В ходе контроля за соблюдением водителями скоростного режима экипаж ДПС применял мобильный комплекс фото-фиксации нарушений правил дорожного движения «Бинар». За время проверки сотрудниками ГИБДД было проведено более 30 бесед с водителями транспортных средств.
Автомобилистам напомнили, что во время поездки обязательно надо учитывать дорожные и погодные условия, а при въезде в населённые пункты и проезде пешеходных переходов – заранее снижать скорость.
Водителей также предупредили, что на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» установлены автоматизированные комплексы, фиксирующие превышение скорости, и попросили их быть внимательными, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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