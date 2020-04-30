По словам специалистов, это самый сложный этап
Одно из важнейших условий соблюдения особого противопожарного режима в лесу – отсутствие там мусора, валежника и прочих легкогоримых материалов. Для этого ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» ведёт, в том числе, уборку леса вдоль обочин Байкальского тракта.
По словам специалистов, самый сложный её этап – очистка склона близ посёлка Листвянка. Уклон здесь может достигать 45-ти градусов, перевалка тяжёлого древесного валежника затруднена.
К тому же погрузка убранного мусора требует особого внимания автомобилистов, так как тяжёлую технику, задействованную в уборке, приходится располагать на обочине довольно узкой проезжей части. Эти обстоятельства требуют проводить работу в сжатые сроки.
Именно поэтому на помощь сотрудникам Большереченского и Листвянского лесничеств пришли работники дирекции и члены оперативных групп ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Всего в уборке валежника, сухих остатков были задействованы 30 человек. В течение нескольких часов проблемный участок был очищен. Со склонов было вывезено 10 КамАЗов мусора. Технику предоставила дорожная служба Иркутской области.
По прогнозу синоптиков, ближайшие дни на юге Иркутской области ожидаются без осадков и с высокими дневными температурами, что повышает риск возникновения лесных пожаров.
В случае обнаружения возгорания следует сообщить об этом в единую диспетчерскую службу региона по номеру 112, либо диспетчеру ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»: +7 (395 2) 66-22-92.
Лесники убрали мусор вдоль обочин Байкальского тракта
Общество, Фото:
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