В Иркутской области появится дорога с полосой для велосипедистов

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Она свяжет посёлки Тельма и Раздолье



В Иркутской области строят первую дорогу с полосой для велосипедистов. Она связывает посёлки Тельма Усольского района и Раздолье Ангарского городского округа. Её протяженность – 14,5 километров. Стоимость работ составляет 244,4 млн рублей. С ходом ремонта ознакомился исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.



Тёплая погода позволила начать работы на две недели раньше, чем планировалось. Специалисты ведут фрезеровку, расширяют обочины, убирают лишнюю растительность. Сейчас ширина проезжей части составляет шесть метров, после реконструкции она достигнет семи метров. Это необходимо, чтобы создать полосу для велосипедистов. В Усолье-Сибирском развит этот вид спорта, функционирует специализированная спортивная школа, проводятся областные, сибирские, всероссийские соревнования. На дороге Тельма – Раздолье ежегодно проходят шоссейные велогонки. Также там ездит личный транспорт, автобусы и специализированная техника. Велодорожка позволит безопасно передвигаться всем участникам движения.



- Дорогу ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это значит, что проведению работ и их качеству должно уделяться самое пристальное внимание, я беру их на свой личный контроль. Завершить ремонт дороги необходимо к 1 сентября, – сказал Игорь Кобзев.



Руководитель дирекции автодорог Иркутской области Юлия Гордина отметила, что с подрядчиком заключён контракт жизненного цикла. Это означает, что после окончания работ предприятие будет заниматься содержанием дороги, следить за состоянием покрытия, дорожных знаков, разметки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

