Россияне назвали самой важной поправкой в Конституцию доступность и качество медпомощи

Результаты исследования озвучил всероссийский центр изучения общественного мнения



Всероссийский центр изучения общественного мнения подвёл итоги исследования, согласно которым самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство граждан страны считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Об этом высказались 95% граждан.



Среди опрошенных 94% посчитали важной поправку о признании детей важнейшим приоритетом государственной политики России. Поправка о защите природы и сохранении уникального природного многообразия страны набрала 93% голосов опрошенных, а обязательная ежегодная индексация пенсий - 92%. Также в пятерку основных поправок в социальной сфере вошёл пункт об установлении МРОТ не менее прожиточного минимума -92%.



Среди поправок в сфере защиты суверенитета государства наиболее важным россияне посчитали положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%). Опрошенные посчитали важными поправки о статусе России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность - 86%. Кроме того 83% россиян заявили о значимости запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить средства за границей, 81% — о важности запрета для судей открывать счета и иметь вклады за рубежом. Немного меньше — 74% — отметили, что важно признать приоритет Конституции России над международным правом.



В политической сфере 64% россиян посчитали важным снятие ограничения для президента по участию в следующих выборах. Также опрошенные оценили поправку о создании единой системы публичной власти (62%), расширение полномочий Госдумы (51%) и полномочий Совета Федерации (49%).



Среди поправок, относящихся к убеждениям граждан, опрошенные выделили закрепление статуса русского языка как языка государствообразующего народа (89%), защиту исторической правды (88%), поправку об уникальности культуры России как наследия многонационального народа (86%), а также предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (83%). Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение закрепить на государственном уровне самобытность всех народов и этнических общностей (79%).



Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию должно было состояться 22 апреля, однако из-за распространения коронавируса его перенесли на неопределённый срок.





