В этих двух регионах вылечилось практически одинаковое количество пациентов
По данным оперативного штаба, на утро 30 апреля в Иркутской области 129 случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 85 человек, 23 из которых из обсерваторов, 1 больной проходит лечение в Забайкальском крае.
Выздоровело 39 человек, скончались 4 человека.
На 30 апреля в Забайкалье подтверждено 134 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавиурсом. 19 из них – среди изолированных в наркологическом диспансере Читы, который закрыт на карантин. Все заболевшие доставлены в медучреждения региона. Всего выздоровело и выписано из больниц 26 человек.
В Бурятии уже 297 случаев заражения коронавирусом. 88 человек вылечились и выписались из медучреждений, 4 пациентки скончались, остальные проходят лечение.
В Забайкалье и Иркутской области выросло число случаев заражения коронавирусом
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