Девять школьников из Бурятии в призёрах Всесибирской олимпиады

Лучше всего улан-удэнцам – участникам самой масштабной школьной олимпиады за Уралом далась математика



В Новосибирске подвели итоги заключительного этапа ежегодной Всесибирской олимпиады школьников. В числе призёров — девять старшеклассников из Улан-Удэ. Некоторые смогут побывать в Летней школе для одарённых детей в новосибирском Академгородке.



Всесибирская открытая олимпиада школьников — самая масштабная предметная олимпиада для старшеклассников за Уралом. Олимпиаду проводит Специализированый учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета (СУНЦ НГУ, Новосибирская физматшкола) по профильным предметам: информатике, химии, физике, математике, биологии, а также астрономии.



Олимпиада проводится в три тура: два отборочных и один заключительный, на который приглашаются призёры и победители отборочных этапов. Ежегодно олимпиадные площадки открываются в регионах Сибири. Дальнего Востока, а также в Центральной России, на Урале, в Поволжье и в Казахстане.



В 2019/2020 учебном году в заключительный тур олимпиады прошли 6559 школьников. Общее число участников трёх туров – 31 900. Призёрами и победителями финального этапа стали 1 858 участников.



Школьники из Бурятии в этом году получили девять дипломов призёров и победителей: семь – по математике, один – по химии и один – по биологии. В число абсолютных победителей олимпиады по математике вошёл Дмитрий Минеев, в прошлом году он был призёром этой же олимпиады.



Призёры и победители, учащиеся в 8, 9 и 10 классах, могут получить приглашения в Летнюю школу, которую СУНЦ НГУ проводит в августе в Академгородке в Новосибирске. Победители заключительного этапа, оканчивающие 8, 9 и 10 класс, также имеют право на внеконкурсное поступление в СУНЦ НГУ. Ученики выпускных классов, ставшие призёрами и победителями олимпиад по информатике и химии могут рассчитывать на льготы при поступлении в российские вузы, сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.



Справка:



СУНЦ НГУ — специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одарённых детей в новосибирском Академгородке. В настоящее время здесь учатся более 500 учащихся 9-11-х классов из разных регионов России и Казахстана. Учащиеся занимаются по вузовской системе (ходят на лекции и семинары, дважды в год сдают сессию) и углублённо изучают точные и естественно-научные предметы.



