В Бурятии ожидается ветер до 23 м/с

Усиление ветра ожидается уже сегодня

⠀

По данным Бурятского гидрометцентра, днём 30 апреля и 1 мая по республике ожидается местами усиление ветра до 23 м/с.

⠀

- В связи с чем, всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС: провести инструктаж дежурных и диспетчерских служб; проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях; обеспечить оперативное реагирование сил и средств, участвующих в ликвидации аварий на сетях тепло - электро - и водоснабжения, - сообщили в мэрии города.

