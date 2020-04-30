Для исследований используются отечественные тест-системы
По состоянию на 29 апреля в Бурятии, проведено более трёх тысяч исследований на наличие новой коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения. Республика занимает 12-е место среди всех субъектов РФ по данному показателю, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
На первом месте Сахалинская область с результатом 9 057,95 исследований на 100 тыс. населения, далее следует Москва – 6 786,41 – и Ямало-Ненецкий автономный округ – 6 693.
Всего в России на 29 апреля проведено около 3,3 млн. исследований на наличие COVID-19 в материалах граждан, в том числе прибывших из стран и регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Все пробы проходят тщательную проверку и тестируются на базе центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора а также на базе лабораторий государственных медицинских учреждений и частных негосударственных лабораторий. В России для исследований используются отечественные тест-системы. Они максимально чувствительны к инфекции и выявляют даже единичные копии вируса в реакции.
Как сообщал «Байкал-Daily», по данным на 29 апреля, в Бурятии был 271 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019. Четыре человека умерли, 83 выписались из больницы.
Бурятия в топ-15 регионов по количеству исследований на COVID-19
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