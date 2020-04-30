Уголовное дело передано в суд
46-летняя жительница Кяхтинского района Бурятии обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия».
По версии следствия в ноябре-декабре 2016 года обвиняемая, занимая должность заведующей учебной частью одного из образовательных учреждений Кяхтинского района, имела доступ к бланкам дипломов об образовании.
К женщине обратился житель Улан-Удэ с предложением выдать ему фиктивный диплом о среднем профессиональном образовании за деньги. Получив 16 тысяч рублей, обвиняемая изготовила и передала поддельный документ.
- Уголовное дело направлено в Кяхтинский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Улан-удэнец, использовавший фиктивный диплом, привлечён к уголовной ответственности военным следственным отделом СК России по гарнизону Сосновый Бор.
В Бурятии завуч продала поддельный диплом
Общество, Фото:
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