Минерализованные полосы являются одним из эффективных способов борьбы с пожарами
Минерализованные полосы общей длиной в 500 км создают для защиты города от пожаров. В частности, 300 км в лесах и 200 км на городских землях, сообщает МБУ «Городское лесничество». В мае планируют сделать 90 км полос.
– Эти полосы эффективно препятствуют распространению огня. За счёт них, в основном, останавливают пожары. Это намного надёжнее, чем вручную копать, выкидывать дёрн. Это трудоёмкий процесс, который занимает много времени. Поэтому лучше подготовиться заранее, – сообщил главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Борис Туртуев.
Работы запланированы с мая по октябрь месяц. Но в связи с тем, что в этом году рано стало тепло, работы начались раньше. Уже обустроены противопожарные разрывы на всех кладбищах, на полигоне в Вахмистрово.
Кроме того, сотрудники Горлесхоза устанавливают аншлаги «Берегите лес» и «Осторожно, клещи!». С апреля сотрудники Горлесхоза установили 46 предупредительных аншлагов, сейчас идут работы по монтажу шлагбаумов.
С момента введения особого противопожарного режима ужесточаются административные санкции за нарушение его требований. Штраф на граждан составит до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.
В Улан-Удэ создадут 500 км противопожарных минполос
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