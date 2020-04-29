Детский фестиваль красоты и талантов отложили из-за коронавируса
Республиканский детский фестиваль красоты и талантов «Краса Бурятии KIDS», который должен был пройти 30 мая, перенесён на 21 июня из-за ситуации с коронавирусом.
- На сцене Государственного академического бурятского театра драмы имени Намсараева 21 июня самые красивые и талантливые девочки, воспитанницы детского модельного агентства «Краса Бурятии KIDS» раскроют свою индивидуальность, таланты и покажут себя с новой стороны, - сообщили организаторы.
Девочки от 3 до 15 лет на протяжении 9 месяцев в возрасте проходили обучение в модельной школе.
Девочки примут участие в дефиле, продемонстрируют одежду от ведущих магазинов города, исполнят хореографические номера. В этом году будет два главных титула: «Краса Бурятии KIDS» и «Краса Байкала KIDS».
О том, как проходил первый конкурс «Краса Бурятии Kids», - по ссылке.
Детскую «Красу Бурятии» перенесли на лето
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