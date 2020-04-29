Связано это с проведением ремонта на тепловых сетях
С 1 мая по 15 июня в Улан-Удэ временно изменится схема движения автобусных маршрутов № 21, 29, 30.
Это связано с проведением ремонта на тепловых сетях на проезжей части автодороги по улице Дарханская и закрытием участка от улицы Жердева до улицы Ключевская, а также последующим ремонтом дорожного покрытия улицы Дарханская в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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- Автобусы маршрутов № 21, 29, 30 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Дарханская через ул. Ключевская (мимо школы №19, КДЦ «ВСГТУ») в обоих направлениях – далее по утвержденной схеме, - сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Остановки «Общежитие ВСГУТУ» и «18 квартал» на период работ исключаются из пути следования этих маршрутов, остановка «Юношеская библиотека» - из пути следования маршрута № 21 при движении автобусов в направлении микрорайона Восточный, а также маршрута № 29.
В Улан-Удэ изменится схема движения трёх маршрутов
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