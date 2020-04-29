Обработку деревьев и кустарников будут проводить с 5 мая по 30 июня
В Иркутске более 40 тысяч зелёных насаждений обработают от вредителей, в том числе горностаевой моли. Об этом рассказал и.о. директора МКУ г. Иркутска «Городская среда» Роман Каптюков. Он отметил, что обработка будет проводиться ежедневно с 5 мая по 30 июня при условии хороших погодных условий специалистами Горзеленхоза.
- Деревья и кустарники будут обработаны в скверах и парках, а также как вдоль центральных и магистральных улиц, так и на внутриквартальных и внутридомовых территориях. Результатом ежегодных обработок является снижение ущерба декоративности кустарников и сокращение количества вредителей. Стоит отметить, что применяется безопасный для населения и животных препарат. Работы по обработке зелёных насаждений будут проводиться в ранние утренние или поздние вечерние часы, – подчеркнул Роман Каптюков.
Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, заявки на обработку деревьев принимаются по телефону 220742 или по электронной почте Горзеленхоза (220742@bk.ru). Необходимо уточнить точный адрес и место расположения (двор, фасад, торец и т.д.).
Иркутск обработает от вредителей более 40 тысяч насаждений
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