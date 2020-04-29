Республиканским министерством соцзащиты подготовлены изменения в региональное законодательство
Постановлением правительства Бурятии №212 от 20 апреля 2020 года регламентируется предоставление разовой материальной помощи гражданам, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с контактированием лиц, заражёнными коронавирусной инфекцией. Согласно постановлению на такую выплату могут рассчитывать медики и сотрудники санитарно-эпидемиологического надзора.
Министерством социальной защиты населения РБ подготовлены изменения, согласно которым разовую материальную помощь смогут получить и социальные работники государственных и негосударственных учреждений Бурятии, состоящих в реестре поставщиков социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Сегодня 281 социальный работник оказывает помощь на дому, доставляет предметы первой необходимости – продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены. На обслуживание у них находятся 2090 граждан старшего возраста. В этом числе 56 социальных работников из 6 организаций негосударственного сектора, которые обслуживают 314 человек. В городе Улан-Удэ действует отделение социального обслуживания на дому при комплексном центре «Доверие». Здесь 40 социальных работников отделения оказывают помощь 602 подопечным. Все эти люди контактируют с пожилыми людьми, которые, как известно находятся в группе риска в связи с распространением коронавируса. Можно сказать, что они работают на передовой, ежедневно помогая престарелым жителям республики и города Улан-Удэ, – комментирует необходимость подготовленного ведомством документа министр социальной защиты населения РБ Татьяна Быкова.
В Бурятии соцработники смогут получить материальную помощь
Общество, Фото:
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