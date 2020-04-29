Также она передала предметы личной гигиены для пациентов
Необходимые для пациентов приспособления - опорные трости, складную инвалидную коляску, предметы личной гигиены для лежачих пациентов - передала БСМП Зоя Петровна Басалаева. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.
Привезли подарки волонтёры ресурсного центра «ДоброДом». Зою Петровну и добровольцев поблагодарили за участие и поддержку.
- Спасибо волонтёрам, среди которых в основном молодые люди, студенты, за то, что стремитесь сделать жизнь людей легче в дни временной изоляции, а нам, медикам, преодолеть непростые будни. Всё проходит, пройдёт и это. Мы с нетерпением ждём того часа, когда можем пожать руки нашим предпринимателям, - передают врачи и медсёстры БСМП.
В Бурятии тысячи волонтёров объединились для помощи медицинским учреждениям, пожилым людям, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Жительница Бурятии подарила больнице трости и инвалидную коляску
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