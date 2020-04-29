Жительница Бурятии подарила больнице трости и инвалидную коляску

Также она передала предметы личной гигиены для пациентов



Необходимые для пациентов приспособления - опорные трости, складную инвалидную коляску, предметы личной гигиены для лежачих пациентов - передала БСМП Зоя Петровна Басалаева. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.



Привезли подарки волонтёры ресурсного центра «ДоброДом». Зою Петровну и добровольцев поблагодарили за участие и поддержку.



- Спасибо волонтёрам, среди которых в основном молодые люди, студенты, за то, что стремитесь сделать жизнь людей легче в дни временной изоляции, а нам, медикам, преодолеть непростые будни. Всё проходит, пройдёт и это. Мы с нетерпением ждём того часа, когда можем пожать руки нашим предпринимателям, - передают врачи и медсёстры БСМП.



В Бурятии тысячи волонтёров объединились для помощи медицинским учреждениям, пожилым людям, маломобильным гражданам, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции.



